Археологи обнаружили в Монголии самые древние каменные курганы неолита на территории Азии

CA-NEWS (MNG) - Археологи Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно с монгольскими коллегами из Улан-Батора обнаружили в районе строительства будущей ГЭС на реке Эгийн-Гол в Монголии самые древние из известных в Азии каменные курганы периода неолита (VIII-III тыс. до н. э), изучение которых позволит больше узнать о происхождении народов древности, путях их миграции и связи коренного населения различных территорий. Об этом 29 октября ТАСС сообщил завкафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин.

«В Северной Монголии впервые были обнаружены курганы периода неолита, датируемые VII тысячелетием до нашей эры, с хорошо выраженными каменными конструкциями. Раньше были известны неолитические погребения в разных местах Евразии, но они, как правило, были грунтовыми, то есть без явных надмогильных сооружений. Получается, что это вообще самые древнейшие каменные курганы. Неолитические могильники исследованы на ближайшей территории, в Забайкалье, но они датируются немного поздним временем и на современной поверхности фиксируются лишь отдельные камни, без курганных конструкций», - сказал Тишкин, отметив, что исследования монгольских неолитических материалов продолжаются и лишь через определенное время можно говорить о том, что из себя представляли люди, оставившие после себя такие курганы.

По словам археолога, неолитические захоронения обнаружить довольно сложно - за 9 тыс. лет ландшафт сильно поменялся. В долине Эгийн-Гола они были найдены во время сплошного исследования предполагаемой зоны затопления после постройки ГЭС. Обнаруженные находки позволят больше узнать о миграции народов на территории Евразии и истории автохтонных (местных) народов Алтая, пришедших много веков назад с территории Монголии.

«Этот материал совершенно уникальный и может быть использован для решения проблем происхождения некоторых народов», - пояснил эксперт.

Там же, на территории Северной Монголии, экспедиция исследовала курганы кочевников раннего железного века и средневековья. Во время раскопок была обнаружена и раскопана группа курганов тюркского времени - полученные материалы помогут провести сравнительный анализ с результатами исследований на Алтае и продолжить реконструкцию тюркской культуры. Еще одно важное направление исследований ученых Алтайского и Улан-Баторского университетов - изучение домашних животных древних кочевников. По словам Тишкина, при этом важно зафиксировать период перехода от присваивающих форм хозяйства - охоты, рыболовства, собирательства к продуктивному животноводству.

«Мы исследовали курган культуры плиточных могил (захоронений в виде прямоугольных оградок из вертикально поставленных гранитных плит) возрастом около 2,5 тыс. лет, в котором наряду с погребением древнего человека, находились останки овцы и лошади. Кости этих животных также пригодны для проведения генетических исследований», - резюмировал археолог АлтГУ.