В Турсунзаде грабитель через несколько месяцев после кражи, убил хозяина квартиры

CA-NEWS (TJ) - Суд города Турсунзаде вынес приговор гражданину Малченкову Л.Л, обвиненному в убийстве Д.Каримова. Как сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана, в июне 2018 года Л.Малченков вместе с Ф.Жураевым проникли в квартиру гражданина Д.Каримова в городе Турсунзаде.

Из квартиры злоумышленники похитили 3 тыс. сомони ($318) и скрылись с места преступления. Позднее Л.Малченков решил еще раз ограбить Д.Каримова, но в этот раз взял с собой охотничий нож.

Днем 6 ноября текущего года Л.Малченков проник в квартиру Д.Каримова и нанес хозяину квартиры 5 ножевых ранений, в результате чего Каримов скончался от полученных ранений.

Из квартиры преступник вынес имущество на общую сумму около 5,5 тыс. сомони ($580). Л.Малченков был задержан сотрудниками правоохранительных органов и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 244 (Кража) и 104 (Убийство) УК РТ.

Решением суда Леонид Малченков приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, отмечается в сообщении.