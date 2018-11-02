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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылась инновационная школа будущих молодоженов‍

CA-NEWS (UZ) - Научно-практический исследовательский центр “Оила” (Семья), Центральный совет Союза молодежи и Комитет женщин Узбекистана совместно организовали "Инновационную школу будущих молодоженов”. Об этом сообщает УзА.

В новом центре для молодежи будут проводиться мастер-классы по таким направлениям, как духовно-нравственные основы семейных отношений, семейная экономика, ведение хозяйства и бюджета, социальная атмосфера в семьях, брачные отношения, здоровый образ жизни, гендерные вопросы, предотвращение конфликтов, культура общения, правовые отношения, управление семьей.

Учебная программа составлена в сочетании национальных ценностей с тенденциями развития науки и общества, знаниями в области психологии и социологии.

В инновационной школе будут налажены обучение будущих молодоженов, индивидуальные консультации специалистов, тренинги в тематических группах

Также для девушек центром “Оила” разработано мобильное приложение ”Уроки семьи”, и впервые для молодоженов подготовлены блокноты “Руководство для прочности семьи”.

Научно-практический исследовательский центр “Оила”, Центральный совет Союза молодежи и Комитет женщин Узбекистана совместно организовали "Инновационную школу будущих молодоженов”.

В Ташкенте открылась инновационная школа будущих молодоженов


Здесь для молодежи будут проводиться мастер-классы по таким направлениям, как духовно-нравственные основы семейных отношений, семейная экономика, ведение хозяйства и бюджета, социальная атмосфера в семьях, брачные отношения, здоровый образ жизни, гендерные вопросы, предотвращение конфликтов, культура общения, правовые отношения, управление семьей.

Учебная программа составлена в сочетании национальных ценностей с тенденциями развития науки и общества, знаниями в области психологии и социологии, сообщает УЗА.

В инновационной школе будут налажены обучение будущих молодоженов, индивидуальные консультации специалистов, тренинги в тематических группах

Также для девушек центром “Оила” разработано мобильное приложение ”Уроки семьи”, и впервые для молодоженов подготовлены блокноты “Руководство для прочности семьи”.
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