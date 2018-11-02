Узбекские депутаты раскритиковали Украину по поводу скандала с торговлей автомобилями

CA-NEWS (UZ) - Узбекские депутаты раскритиковали действия Украины по поводу скандала с торговлей автомобилями. Об этом сообщается на официальной страничке Законодательной палаты Олий Мажлиса в Facebook.

«По моему мнению, мы имеем дело со случаем явного протекционизма позиций национальных производителей со стороны украинских властей. Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они в корне нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы. И такие действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану. Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит по всей видимости напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну», — отметил член фракции УзЛиДеП в нижней палате парламента Узбекистана Халбутаев.

Напоминаем, что ранее в Украине началось расследование против импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Расследование началось на основе жалобы ассоциации украинских автомобилестроителей «Укравтопром».

По данным украинских правоохранителей установлено, что в жалобе приведено достаточно информации, свидетельствующей о том, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от правительства Узбекистана и пользоваться отдельными льготами от таких субсидий.

Там же говорится, что имеется достаточно информации о том, что импорт в Украину легковых автомобилей из Узбекистана осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что мог причинить существенный вред украинскому товаропроизводителю.