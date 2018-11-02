РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекские депутаты раскритиковали Украину по поводу скандала с торговлей автомобилями

CA-NEWS (UZ) - Узбекские депутаты раскритиковали действия Украины по поводу скандала с торговлей автомобилями. Об этом сообщается на официальной страничке Законодательной палаты Олий Мажлиса в Facebook.

«По моему мнению, мы имеем дело со случаем явного протекционизма позиций национальных производителей со стороны украинских властей. Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они в корне нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы. И такие действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану. Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит по всей видимости напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну», — отметил член фракции УзЛиДеП в нижней палате парламента Узбекистана Халбутаев.

Напоминаем, что ранее в Украине началось расследование против импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Расследование началось на основе жалобы ассоциации украинских автомобилестроителей «Укравтопром».

По данным украинских правоохранителей установлено, что в жалобе приведено достаточно информации, свидетельствующей о том, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от правительства Узбекистана и пользоваться отдельными льготами от таких субсидий.

Там же говорится, что имеется достаточно информации о том, что импорт в Украину легковых автомобилей из Узбекистана осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что мог причинить существенный вред украинскому товаропроизводителю.

print
  • Ученые из Казахстана создали роботизированную руку для реабилитации пациентов после инсульта
  • Россия готова заняться проведением еще одной миграционной амнистии для граждан Таджикистана
  • Спасатели нашли черный ящик рухнувшего в Индонезии Boeing
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×