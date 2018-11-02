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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане учителей защитят от принудительных работ‍

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане на портале обсуждения законодательных актов СОВАЗ опубликован проект закона, предусматривающий запрет на привлечение учителей к принудительному труду, на удержание денег с зарплаты на подписку газет и другие незаконные сборы.

Согласно законопроекту, предлагается не допускать привлечение учителей образовательных учреждений к принудительному труду, включая работы по благоустройству и озеленению территорий районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, а также сезонные работы в сельском хозяйстве и другие подобные работы.

Родители учащихся не имеют права на необоснованное вмешательство в вопросы, которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителя.

Также проект документа предусматривает запрет на удержание из заработной платы учителей, в том числе на подписку на периодические издания, а также другие удержания, не предусмотренные законодательством.

Кроме того, учителю в обязательном порядке ежегодно предлагается проводить бесплатное амбулаторное медицинское обследование в государственных лечебно – профилактических учреждениях.

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