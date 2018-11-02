Трамп заявил о планах по ужесточению миграционной политики США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов, который разрабатывают американские законодатели, сообщает The Hill.

Согласно новым правилам, потенциальные беженцы «должны законно явиться на пропускной пункт». Трамп пообещал, что подпишет соответствующий указ уже на следующей неделе.

По его словам, мигранты, нарушившие закон, не смогут получить убежище в США.

Глава государства уточнил, что в плане прописана норма, согласно которой мигранты смогут подавать заявления о предоставлении убежища только в местах въезда в США.

Издание отмечает, что закон об иммиграции и гражданстве, датированный 1965 годом, гласит, что любой приезжий в Штаты иностранец может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он попал на территорию страны.

Президент призвал участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки «повернуть назад уже сейчас». По словам Трампа, в караване, который сейчас находится примерно в 1400 км от границы с США, есть множество «молодых и сильных мужчин», которые не являются «законными соискателями убежища».

«Убежище – это не программа для тех, кто живет в нищете... Это особая мера защиты для людей, которые бегут от преследования на уровне государства», - добавил Трамп.

На днях Трамп заявил о намерении отменить закрепленное в конституции США положение, что любой человек, родившийся на территории страны, имеет право на американское гражданство.