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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданка Казахстана задержана по подозрению в торговле узбекскими девушками

CA-NEWS (UZ) - 27 октября при проведении оперативно-розыскных мероприятий на блокпосту «Майский» при попытке пересечь границу была задержана 28-летняя гражданка Казахстана Жулдыз У., подозреваемая в совершении преступления, связанного с торговлей людьми.

По имеющимся оперативным данным, задержанная предложила трем узбекстанкам высокооплачиваемую работу в массажном салоне в городе Алматы, сообщают местные СМИ.

Однако на самом деле подозреваемая занималась вербовкой и незаконной отправкой девушек в соседнюю республику для сексуальной эксплуатации. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Узбекистана.

В ГУВД Ташкента сообщили, что ведется следствие, в ходе которого будут установлены другие жертвы преступления, а также лица, причастные к его совершению. Кроме того, в ходе следствия будут выявлены причины и мотивы, побудившие девушек согласиться на сомнительное предложение подозреваемой, и будут предприниматься меры по оказанию социально-правовой помощи потенциальным жертвам торговли людьми.

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