РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии ведутся поиски двух пропавших китайских туристов

CA-NEWS (MNG) - Монгольское национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA) установила временную базу в 45 км от села Хатгаль в провинции Хусвгул для расширения зоны поисковой операции двух китайских туристов, сообщает news.mn.

Прошло две недели с тех пор, как в провинции Хувсгул пропали без вести два китайских туриста. Согласно официальному источнику, 25-летний мужчина с 28-летней женщиной не вернулись после того, как 18 октября они отправились на лазить по горам. Они утверждали, что пробудут там три дня, но так и не верунлись обратно.

25 октября монгольское национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA) сформировало спасательную команду из 32 человек, включая местных жителей, с целью поиска пропавших туристов. Однако спасательная команда до сих пор их не нашла.

print
  • Казахстан снял запрет на ввоз в республику чая из Пакистана
  • В Алматы за $4,3 млн реконструировали Центральный парк
  • Узбекистан и Таджикистан ухудшили позиции в рейтинге Doing Business - 2019
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×