В Монголии ведутся поиски двух пропавших китайских туристов

CA-NEWS (MNG) - Монгольское национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA) установила временную базу в 45 км от села Хатгаль в провинции Хусвгул для расширения зоны поисковой операции двух китайских туристов, сообщает news.mn.

Прошло две недели с тех пор, как в провинции Хувсгул пропали без вести два китайских туриста. Согласно официальному источнику, 25-летний мужчина с 28-летней женщиной не вернулись после того, как 18 октября они отправились на лазить по горам. Они утверждали, что пробудут там три дня, но так и не верунлись обратно.

25 октября монгольское национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA) сформировало спасательную команду из 32 человек, включая местных жителей, с целью поиска пропавших туристов. Однако спасательная команда до сих пор их не нашла.