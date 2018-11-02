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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Учитель колледжа в Намангане объяснил, за что побил учеников

CA-NEWS (UZ) - Учитель Наманганского профессионального колледжа сферы обслуживания ударил и оскорбил учащихся за пропуск занятий, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV. Видеозапись инцидента появилась в интернете, передает Газета.uz.

По словам педагогов учебного заведения, учащиеся часто пропускали занятия. «У многих детей плохое поведение. Пробовали говорить по-хорошему, призывали к порядку, в итоге… возможно, были приняты такие меры для призыва к порядку. Конечно же, побоев быть не должно», — отметил заместитель директора колледжа Баходир Эргашев.

Рашид Сафаров, ударивший учащихся, рассказал, что в тот день они опоздали на урок, а после второй пары сбежали. «Учащиеся очень много пропускают занятия, сбегают, не приходят на первую пару. [В тот день] они перепрыгнули через стену, повредили газовую трубу. Я сделал это, чтобы направить их на правильный путь и призвать к порядку. Сказал лишнее из-за эмоций», — объяснил он.

В интервью телеканалу учащиеся признали свою ошибку и сказали, что учитель был прав. Они получили предупреждение. В отношении учителя Рашида Сафарова, как сообщает телеканал, приняты меры.

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