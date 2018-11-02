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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде открылись Дни российского кино

CA-NEWS (TM) - Девять художественных фильмов, созданных российскими кинематографистами в разные годы, составили программу Дней российского кино, открывшихся в Ашхабаде, в киноцентре «Ашхабад», сообщает 1 ноября туркменское госинформагентство.

В рамках культурной акции, организованной посольством РФ в Туркменистане совместно с Министерством культуры страны, широкой зрительской аудитории будут также представлены современные фильмы, премьеры которых состоялись в последние два года. Среди них – кинодрама «Салют-7» режиссёра Клима Шипенко, основанная на реальных событиях и удостоенная премий «Золотой орёл» в номинации «лучший фильм» и «Ника» – за лучшую операторскую работу. Привлекут внимание зрителей и полные драматизма ленты на спортивную тематику – мелодрама «Лёд» (2018 г.) режиссёра Олега Трофима и «Тренер» (2018 г.) Данилы Козловского.

В программе Дней – военный детектив «Три дня до весны», снятый режиссёром Александром Касаткиным» к 72-летию победы в Великой Отечественной войне и рассказывающий о первой блокадной зиме Ленинграда, подвигах людей, защищавших город на Неве. Привлечёт внимание зрителей комедийная мелодрама Ильи Северова «Развод по собственному желанию» (2015 г.) и снятый в этом же жанре музыкальный фильм Ксении Баскаковой «Птица» (2017 г.).

«Мосфильм» представляет ленту «Курьер» (1986 г.) по одноимённой повести Карена Шахназарова, а также как дань памяти выдающемуся артисту Алексею Баталову, которому в текущем году исполнилось бы 90 лет, легендарный фильм Михаила Колотозова «Летят журавли», удостоенный в 1958 году главного приза Международного Каннского фестиваля – «Золотой пальмовой ветви».

Как подчеркивалось на торжественной церемонии открытия культурной акции, киноискусство является одним из действенных проводников духовной культуры, ключом к взаимопониманию и согласию. Взаимодействие в гуманитарной сфере неизменно вступает приоритетным направлением двусторонних отношений, укрепляя дружбу между народами России и Туркменистана.

В рамках Дней российского кино в Туркменистане сегодня в киноцентре «Ашхабад» состоялась творческая встреча с актёром театра и кино, режиссёром Александром Тютиным. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, в том числе юных – корреспондентов школьной газеты Совместной туркменско-российской общеобразовательной школы им. А.С. Пушкина, гость рассказал о современных тенденциях развития российского театра и кино, о своих творческих планах.

Киносеансы зрители и гости столицы смогут посещать в киноцентрах «Туркменистан» и «Ашхабад» по 4 ноября. Аналогичная акция пройдёт в этот же период в Туркменабате и Мары.

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