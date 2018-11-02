За последние годы гибель 4-х журналистов в Монголии вызывает подозрение, - глава НПО «Globe International»

CA-NEWS (MNG) - «В последние годы погибло в общей сложности четыре монгольских журналиста, смерть которых вызывает подозрение», - сказал на пресс-конференции Х.Наранжаргал, глава международной неправительственной организации «Globe International». Об этом сообщает news.mn.

Совет по делам СМИ Монголии проводит опрос о регулировании НПА в области безопасности журналистов в сотрудничестве с монгольской ассоциацией адвокатов и НПО «Globe International».

Некоторые журналисты на опросах заявляют, что их безопасность не «полностью обеспечена». Кроме того, каждый третий журналист говорит, что получают угрозы или испытывают давление из-за их опубликованных статей.

В опросе принимают участие около 300 журналистов, итоги которых будут объявлены во Всемирный день свободы печати (3 мая). На данный опрос выполнен на 30%.

НПО «Globe International» работает над свободой информации и СМИ в Монголии, так же является членом международной ассоциации по защите свободы слова.