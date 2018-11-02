В Астане проходит заседание Совета глав правительств СНГ

CA-NEWS (KZ) - В Астане 2 ноября началось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств в расширенном составе.

Заседанию предшествовала встреча глав делегаций с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и встреча премьеров в узком составе без прессы.

В Совете принимают участие делегации Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Украины, Азербайджана, Беларуси, Молдавии и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Ожидается, что в ходе мероприятия премьер-министры рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сферах культуры и финансов. В проект повестки дня заседания внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах.

В частности, планируется обсудить Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Также будет внесен ряд изменений в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Главы правительств обсудят Концепцию сотрудничества государств-участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и План основных мероприятий по ее реализации, а также Соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств-участников СНГ.

Кроме того, будет рассмотрено Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и другие документы.

Позже планируется подписание итоговых документов, а также выход к прессе.

Также состоится прием от имени премьер-министра Казахстана в честь глав и членов делегаций государств-участников СНГ.

В состав делегации Кыргызстана вошли премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Олег Панкратов, посол КР в Беларуси Кубанычбек Омуралиев, посол КР в РК Жээнбек Кулубаев, заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата правительства Айбек Айдарбеков, заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Давлетбек Алимбеков, полномочный представитель Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Зина Асанкожоева, директор Департамента интеграционных объединений МИД КР Руслан Бийбосунов и эксперт отдела международного сотрудничества Кайрат Турсункулов.