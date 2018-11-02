Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Туркменистане. Об этом 2 ноября на заседании Совета в Астане сообщил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, председательствующий в заседании.

Он поблагодарил Казахстан за создание условий для проведения мероприятия и гостеприимство, отметив, что председательство в заседании Таджикистан передает Туркменистану.

Председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что в ходе обсуждения данного вопроса за заседании Совета в узком составе, было решено, что следующее заседание пройдет в Ашхабаде в конце мая, скорее всего 31 числа.