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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Туркменистане
Предыстория: В Астане проходит заседание Совета глав правительств СНГ

CA-NEWS (TM) - Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Туркменистане. Об этом 2 ноября на заседании Совета в Астане сообщил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, председательствующий в заседании.

Он поблагодарил Казахстан за создание условий для проведения мероприятия и гостеприимство, отметив, что председательство в заседании Таджикистан передает Туркменистану.

Председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что в ходе обсуждения данного вопроса за заседании Совета в узком составе, было решено, что следующее заседание пройдет в Ашхабаде в конце мая, скорее всего 31 числа.

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