Эмомали Рахмон встретился с главой МВД Саудовской Аравии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе 2 ноября встретился с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдулазизом ибн Сауд ибн Ноиф ибн Абдулазиз аль-Саудом, сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе встречи собеседники затронули вопросы сотрудничества в сфере безопасности, отметив необходимость консолидации усилий для обеспечения мира и стабильности в Афганистане и других странах исламского и арабского мира.

Стороны выступили за активизацию сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.

Хорошим фундаментом для совместной борьбы с преступностью было названо межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, подписанное в 2016 году в рамках визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Саудовскую Аравию.

На встрече были обсуждены вопросы проведения второго заседания совместной Межправительственной комиссии Таджикистана и Саудовской Аравии по торгово-экономическому, инвестиционному, техническому и культурному сотрудничеству и организации в рамках данного мероприятия форума предпринимателей в Эр-Рияде и Джидде и дней культуры Саудовской Аравии в Таджикистане.

Собеседники отметили высокий потенциал, которым располагают Таджикистан и Саудовская Аравия для развития и укрепления отношений в различных экономических, культурных и социальных сферах.