В Узбекистан придут снег и заморозки

CA-NEWS (UZ) - К выходным в Узбекистан придут заморозки и снег, сообщает Узгидромет.

По прогнозам синоптиков, заморозки по республике ожидаются в ночное время с 2 до 4 ноября.

На севере и на юго-западе республики температура воздуха опустится до 5 градусов мороза. В остальных частях страны температура будет примерно в пределах двух градусов мороза.

В Самаркандской, Ферганской и Джизакской областях возможны небольшие осадки и снег.

Напомним, что первый снег выпал в Узбекистане в начале октября, в Зааминском районе Джизакской области.