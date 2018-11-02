В Узбекистан придут снег и заморозки
- Узбекистан, погода
- 17:12, 02 ноября 2018
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|Предыстория: В Зааминском районе в Узбекистане выпал снег
CA-NEWS (UZ) - К выходным в Узбекистан придут заморозки и снег, сообщает Узгидромет.
По прогнозам синоптиков, заморозки по республике ожидаются в ночное время с 2 до 4 ноября.
На севере и на юго-западе республики температура воздуха опустится до 5 градусов мороза. В остальных частях страны температура будет примерно в пределах двух градусов мороза.
В Самаркандской, Ферганской и Джизакской областях возможны небольшие осадки и снег.
Напомним, что первый снег выпал в Узбекистане в начале октября, в Зааминском районе Джизакской области.
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