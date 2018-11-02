РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистан придут снег и заморозки
Предыстория: В Зааминском районе в Узбекистане выпал снег

CA-NEWS (UZ) - К выходным в Узбекистан придут заморозки и снег, сообщает Узгидромет.

По прогнозам синоптиков, заморозки по республике ожидаются в ночное время с 2 до 4 ноября.

На севере и на юго-западе республики температура воздуха опустится до 5 градусов мороза. В остальных частях страны температура будет примерно в пределах двух градусов мороза.

В Самаркандской, Ферганской и Джизакской областях возможны небольшие осадки и снег.

Напомним, что первый снег выпал в Узбекистане в начале октября, в Зааминском районе Джизакской области.

print
  • Талибы в настоящий момент контролируют наибольшую территорию Афганистана с 2001 года, - отчет генерального инспектора США
  • Участковый пункт полиции из пуленепробиваемого стекла построили в Карагандинской области
  • Члены парламента Монголии отказались поддержать предложение президента о роспуске
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×