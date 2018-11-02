Позиция правительства Кыргызстана по сотрудничеству в рамках СНГ остается неизменной, - премьер М.Абылгазиев

CA-NEWS (KG) - «Позиция Правительства Кыргызской Республики по сотрудничеству в рамках СНГ остается неизменной, мы выступаем за дальнейшее укрепление интеграции государств – участников СНГ и наращивание взаимодействия в многостороннем формате», - заявил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая в ходе заседания Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств в узком формате в Астане.

Глава правительства отметил, что приоритетными областями взаимодействия стран остается развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

«Хочу особо подчеркнуть, что в течение последних двух лет нами проделана определенная работа в направлении адаптации нашей Организации к современным реалиям в рамках принятого 16 сентября 2016 года в городе Бишкек решения Совета глав государств СНГ о проведении комплекса организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности деятельности уставных и отраслевых органов Содружества», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр озвучил предложения по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности результативности работы органов отраслевого сотрудничества.

В частности он отметил, что отраслевые органы должны сконцентрироваться на практической реализации положений Решения об адаптации Содружества к современным реалиям, в части решения практических вопросов отраслевого и межотраслевого взаимодействия.