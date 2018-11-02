В Алматы начался суд по делу экс-депутата ЖК Дамирбека Асылбек уулу: Озвучены подробности дела

CA-NEWS (KG) - В Алматы в межрайонном специализированном суде по уголовным делам началось главное слушание по делу в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу, задержанного в ходе спецоперации на таможне Казахстана, передает Tengrinews.kz.

По версии следствия, товары народного потребления из Кыргызстана с фиктивными документами перевозились через таможню в Казахстан. Вместе с 37-летним Дамирбеком Асылбек уулу на скамье подсудимых еще 11 человек. В суде прокурор сообщил подробности уголовного дела.

«В ноябре 2016 года Асылбек уулу, являясь депутатом парламента Кыргызстана, пользуясь служебным положением с целью материальной выгоды и незаконного обогащения, создал транснациональную организованную преступную группировку и руководил ею для совершения экономической контрабанды в особо крупном размере товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию. Свой умысел выполнял с использованием фиктивных документов, содержащих заведомо недостоверные данные, для перемещения через таможню. Для совместного исполнения плана депутат предложил своим друзьям - гражданам РК вместе совершать экономическую контрабанду. Чиновник, лично руководя ОПГ, распределил полномочия между подчиненными: оказание общего покровительства, совершение контрабанды. Они осуществляли аналогичную перевозку, обеспечивали безопасное сопровождение до Алматы», - зачитал обвинение прокурор.

Также, по словам гособвинителей, для безопасного перемещения контрабандного товара по Алматы члены преступной группы давали взятку в крупном размере. Асылбек уулу Дамирбек предан суду по части 1 статьи 264 «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них» и части 3 статьи 234 УК РК «Экономическая контрабанда».

Есбол Джапбасов обвиняется по части 1 статьи 264 «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них», части 3 статьи 234 «Экономическая контрабанда», части 4 статьи 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», части 3 статьи 385 «Использование заведомо подложного документа», части 4 статьи 194 «Вымогательство», части 4 статьи 190 «Мошенничество».

Мурадилов Уланбек, Абакиров Чынгыз, Джаппасов Досбол, Қазақпай Мухит, Нурманова Мадияр, Саулембаев Санжар, Тыныбаев Мухит, Кожамкулов Данияр, Аульбеков Нургали и Байгелов Куаныш преданы суду по части 2 статьи 264 «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них» и части 3 статьи 234 УК РК «Экономическая контрабанда».

Напомним, 15-16 февраля при координации Генпрокуратуры, Комитетом национальной безопасности и Нацбюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия ОПГ, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Среди задержанных - должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также 3 граждан Кыргызстана. Как стало известно позже, Дамирбек Асылбек уулу имеет гражданство Казахстана. При этом сам подсудимый отметил, что является гражданином Кыргызстана.

16 апреля ЦИК Кыргызстана объявила, что Асылбек уулу лишен депутатского мандата в связи с выявлением у него двойного гражданства. Ранее Министерство иностранных дел Казахстана заявило о наличии у него казахстанского паспорта.

На предварительных слушаниях 19 октября экс-депутат заявил о своем кыргызском гражданстве и попросил перевести судебное разбирательство в Кыргызстан. Суд ходатайство отклонил.