В Туркменистане выпускают осужденных по УДО

CA-NEWS (TM) - С 20 октября из исправительных учреждений по всему Туркменистану одновременно стали выпускать заключенных по условно-досрочному освобождению. Основной костяк вышедших на свободу людей – ранее осужденные за незаконный оборот наркотиков (статья 292, части 1 и 2). Некоторым лицам оставалось отбывать наказание от 2 до 8 лет, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

В частности, из женской колонии DZ-K/8 (на фото) в Дашогузском велаяте свободу по УДО обрели 34 женщины, из колоний LB-K/10 и LB-K/11 – по 12 человек из каждой, из LB-K/12 – 20 осужденных, — все три колонии находятся в Лебапском велаяте. Из тедженской колонии строго режима на свободу вышли 8 человек (все отбывали наказание за наркотики). Наконец, из колонии MR-K/16 в Байрамали вышли более 20 осужденных.

Источники издания сообщают, что в ноябре ожидается очередной этап освобождения по УДО, а в декабре, в честь праздника Нейтралитета, – большое помилование. По неподтвержденной пока информации, власти хотят «значительно» сократить количество заключенных.

В феврале 2015 года в Туркменистане был принят закон, согласно которому к лицам, осужденным за незаконный оборот наркотиков, запрещается применять амнистию.

О причинах подобной акции родственники заключенных, а также сами бывшие осужденные говорят разное, вплоть до ожидаемого приезда в январе некой «комиссии ООН». Однако наблюдатели считают, что причина банальна – места лишения свободы страны перенаселены, а впереди – зима. Например, в колонии общего режима LB-K/12 в г. Сейди в настоящее время содержатся 3500 человек, что на 1400 человек больше ее вместимости. В учреждении MR-K/16 (на фото на обложке) число заключенных близко к 7000, что в разы превышает норму.

«В Байрамали и Сейди пока было относительно тепло, половина заключенных спала прямо на бетонном полу либо на улице, но теперь их нужно куда-то девать», - отметил наблюдатель АНТ в Ашхабаде.

Напомним, в сентябре из колоний по президентскому помилованию впервые с 2015 года вышли на свободу те, кто был осужден за незаконный оборот препарата трамадол. Тогда наблюдатели АНТ также связали помилование с перенаселенностью исправительных учреждений.