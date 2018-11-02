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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан выступает за устранение излишних торговых барьеров в рамках СНГ, - М.Абылгазиев
Предыстория: Позиция правительства Кыргызстана по сотрудничеству в рамках СНГ остается неизменной, - премьер М.Абылгазиев

CA-NEWS (KG) - Кыргызстан выступает за устранение излишних торговых барьеров в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 2 ноября в Астане в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ в узком формате сообщил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он подчеркнул необходимость полного использования потенциала договора о зоне свободной торговли, который является главным инструментом дальнейшего расширения торгово-экономических связей между нашими странами.

«Мы все знаем, что имеется большой нереализованный потенциал в этой сфере. Как сторонник создания максимально благоприятных условий для взаимной торговли, кыргызская сторона выступает за продолжение работы по дальнейшему снижению количества защитных мер и устранению излишних барьеров в торговле», - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

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