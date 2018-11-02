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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан предлагает странам СНГ провести межрегиональный форум губернаторов
Предыстория: Кыргызстан предлагает странам СНГ провести межрегиональный форум губернаторов

CA-NEWS (KG) - Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предлагает странам-участницам СНГ реализовать инициативу под названием «Межрегиональный форум губернаторов на пространстве Содружества». Об этом он сказал 2 ноября в Астане в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ.

По его мнению, данная инициатива будет способствовать совместной работе по диверсификации номенклатуры экспортных и импортных операций, созданию совместных предприятий, сотрудничеству по технологическому и инновационному преобразованию во всех сферах экономики, стимулированию производства с учетом экологических аспектов, которые могут значительно укрепить экономическую взаимосвязь наших регионов в рамках СНГ.

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