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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Монголии объявила об истечении срока давности дела об убийстве министра инфраструктуры. Личность заказчика не установлена

CA-NEWS (MNG) - Генеральная прокуратура Монголии объявила, что срок исковой давности по делу бывшего министра инфраструктуры Санжаасурэнгийн Зорига истек. Это означает, что дело теперь будет закрыто без установления личности заказчика, сообщает news.mn.

В течение двадцати лет убийство С. Зорига, который был министром инфраструктуры Монголии и сыграл одну из ведущих ролей в демократическом движении Монголии, так и не было полностью раскрыто. Ему приписывают спасение жизней во время антиправительственных протестов в Монголии в 1990. Ожидалось, что он станет главой правительства неоперившейся на тот момент демократии. Его убили в собственном доме за считанные дни до назначения.

2 октября 1998 года Санжаасурэнгийн Зориг был убит в собственном доме. Двое в масках, мужчина и женщина, ворвались в квартиру Зорига, связали его жену Булгану и заперли её в ванной комнате. В этот момент с работы вернулся Зориг. Убийцы набросились на него и нанесли 16 ножевых ранений, в том числе три в сердце. От полученных ран Зориг скончался на месте.

В 2017 году на закрытом судебном заседании в Улан-Баторе вынесены приговоры троим обвиняемым в совершении в 1998 году убийства Санжаасурэнгийн Зорига. Трое обвиняемых: Ц.Амгаланбаатар, Б. Содномдарья и Т. Чимге были приговорены к 24-25 годам лишения свободы за убийство бывшего министра.

Правительство Монголии объявило о вознаграждении в 500 млн тугриков (около 450 тыс. долларов США) тому, кто назовёт имя заказчиков убийства депутата Великого государственного хурала Санжаасурэнгийн Зорига. Однако преступление до сих пор не раскрыто.

1 ноября текущего года депутат Дж. Бацандан подверг критике правящую Монгольскую народную партию (МНП) за невыполнение своего предвыборного обещания найти и раскрыть имя человека, стоящего за убийством С.Зорига.

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