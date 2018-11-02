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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Афганская делегация обсудила в Ашхабаде строительство ТАПИ

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с исполняющим обязанности министра финансов Афганистана Мохаммадом Хомайуном Каюми, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Межправительственной туркмено-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает 1 ноября пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны подтвердили обоюдную приверженность двух стран курсу на дальнейшую активизацию двустороннего диалога, обсудили ситуацию в регионе и приоритеты развития туркмено-афганского сотрудничества в различных областях.

В числе приоритетных тем, стороны отметили важную роль межгосударственного взаимодействия в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной областях. Предметом особого внимания стали вопросы претворения в жизнь важных совместных инфраструктурных проектов, таких, как строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ) и использования первой фазы «Международного азиатского железнодорожного транспортного коридора» Керки-Имамназар (Туркменистан)-Акина (Афганистан).

Делегация ИРА выразила искреннюю благодарность за постоянную помощь, оказываемую Туркменистаном в восстановлении Афганистана, высоко оценив деятельное участие Туркменистана в стабилизации и установлении мирной и благополучной жизни в соседнем государстве.

Туркменская сторона подчеркнула, что Туркменистан, руководствуясь принципами добрососедства, гуманизма и солидарности, намерена и далее оказывать практическую помощь братской стране.

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