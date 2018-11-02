Страны-участницы СНГ подписали 15 документов (список)

CA-NEWS (KZ) - Страны-участницы Содружества Независимых Государств 2 ноября подписали 15 документов. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия сообщил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада.

По его словам, мероприятие прошло в традиционном духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога. В ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов по различным сферам многостороннего взаимодействия государств-участников.

«Принятые нами решения призваны придать импульс нашему многостороннему сотрудничеству в рамках Содружества. По итогам сегодняшнего заседания принято 15 решений, направленных на дальнейшее расширение сотрудничества наших государств в рамках СНГ. Хочу особо отметить факт принятия концепции сотрудничества государств по развитию производства высокотехнологического энергетического оборудования. Мы также подписали соглашение о взаимодействии государств по обеспечению готовности в случае ядерной аварии и возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации последствий», - сказал глава таджикского правительства.

Он добавил, что премьер-министры стран СНГ утвердили план 140 мероприятий на 2019 год.

В частности, подписаны:

- Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий;

- Поправки в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»;

- Концепция сотрудничества государств – участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и План основных мероприятий по ее реализации;

- Соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств – участников СНГ;

- Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств – участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

- Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования;

- Порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате реализации межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

- Порядок финансирования в 2019 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах – участниках СНГ на период до 2020 года.

- Документы об ассигнованиях на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ, о финансовом обеспечении деятельности органов Содружества, об исполнении единого бюджета его органов за 2017 год, изменении размеров долевых взносов государств – участников в единый бюджет органов СНГ и о едином бюджете органов Содружества на 2019 год;

- План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2019–2020 годы;

- План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года;

- Изменения в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года.