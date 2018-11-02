Назарбаев провел встречу с главами правительств СНГ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2 ноября провел встречу с главами правительств Содружества Независимых государств.

Во встрече приняли участие премьер-министры Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Азербайджана Н.Мамедов, Беларуси С.Румас, Кыргызстана Мухамметкалый Абылгазиев, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, председатель правительства России Дмитрий Медведев, первый вице-премьер-Министр Армении А.Мирзоян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Г.Мурадов, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Как сообщает пресс-служба Акорды, поприветствовав руководителей делегаций стран-участниц СНГ, глава государства подчеркнул особую значимость проводимого заседания Совета в укреплении сотрудничества государств Содружества.

«Сегодня вы примите участие в очередной встрече в рамках Совета глав правительств. В повестку заседания внесено 15 конкретных практических вопросов. Уверен, что данное мероприятие внесет вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений», - сказал он.

Н.Назарбаев отметил важность развития торгово-экономических связей между странами СНГ.

«За более чем четверть века СНГ состоялось как полноценная организация, которая позволила сохранить исторические узы между нашими народами и способствовала укреплению суверенитета каждой страны. Сегодня взаимодействие в рамках Содружества стало еще более значимым. Взаимная торговля внутри СНГ продолжает расти. В прошлом году объем товарооборота составил 164 миллиарда долларов США, увеличившись на 25%. Подобная тенденция продолжается и в этом году», - заявил президент.

Он также остановился на результатах прошлого заседания Совета глав государств СНГ.

«Мы рассмотрели вопросы укрепления нашей организации. Это включает продвижение процесса ее модернизации, направленного на повышение эффективности работы и адаптации к современным реалиям. Для расширения экономической кооперации в рамках Содружества была отмечена необходимость актуализации Стратегии экономического развития и ускорения принятых проектов Соглашения о свободной торговле услугами стран СНГ», - отметил глава государства.

Кроме того, он рассказал об итогах обсуждения новых предложений, озвученных в ходе заседания Совета глав государств в Душанбе. Среди них снятие торговых барьеров в рамках Содружества, повышение эффективности взаимодействия в транспортно-логистической и туристической сферах, реализация проектов в космической отрасли, развитие цифровой экономики и использование инновационных решений.

«Интеграция технопарков и реализация совместных инновационных проектов позволит получить крупный синергетический эффект для создания высокотехнологичного производства на пространстве СНГ. Западные страны активно используют интернет в формате 5G, без которого невозможно функционирование искусственного интеллекта. Нам следует заняться его развитием. Каждый из нас не сможет это осуществить по отдельности», - подчеркнул Н.Назарбаев.

В завершение выступления он указал на необходимость проведения практической работы по реализации выдвинутых на Совете глав государств предложений.

«Важной задачей является разработка комплекса эффективных мер по всем направлениям. Осуществление данных инициатив будет не только способствовать экономическому развитию, но и станет важным фактором укрепления дружественных и стабильных отношений между нашими государствами», - сказал президент Казахстана.

В ходе встречи также выступили премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и председатель правительства России Дмитрий Медведев.