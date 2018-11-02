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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские борцы выступят на чемпионате мира по самбо в Бухаресте

CA-NEWS (TJ) - Двенадцать таджикских самбистов будут представлять Таджикистан на очередном чемпионате мира по самбо среди взрослых, который пройдет с 9 по 11 ноября в Бухаресте (Румыния), сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Таджикистан на первенстве мира самбистов будут представлять Джоми Хасан (52 кг), Акмалиддин Каримов (57 кг), Хушкадам Хусравов (62 кг), Мустафо Хасанов (68 кг), Бехруз Ходжазода (74 кг), Зафар Олимшоев (82 кг), Комроншох Устопириён (90 кг) и Мухаммадризо Курбонзода (100 кг).

Еще четыре таджикских самбиста – Сорбон Латифов (62 кг), Умед Мухиддинов (68 кг), Бехруз Зухуров (74 кг) и Солех Хасанов (90 кг) выступят в боевом самбо.

Общий призовой фонд турнира составит $216 тыс. За 1 место спортсмены получат $3 тыс., за 2 место – $2 тыс. и за 3 место – $1 тыс. 500.

Всего будет разыграно 27 комплектов наград в трёх дисциплинах (мужское, женское и боевое самбо). Ожидается, что на чемпионате мира по самбо выступят 720 борцов из 77 стран.

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