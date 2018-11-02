Узбекистан впервые с момента образования СНГ намерен принять председательство в Содружестве

CA-NEWS (KZ) - Узбекистан впервые с момента образования Содружества Независимых Государств намерен принять председательство в Организации. Об этом 2 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ сообщил председатель исполнительного комитета Сергей Лебедей.

По его словам, Узбекистан в очередной раз подтвердил намерение принять председательство в Содружестве в 2020 году.

«Наши узбекские друзья очень ответственно готовятся к своему председательству и уже сейчас высказывают различные инициативы. Вот сегодня было несколько предложений высказано главой делегации Узбекистана о том, чтобы провести форум регионов СНГ в Узбекистане. В конце марта следующего года они предлагают провести финансово-банковский форум СНГ в Ташкенте, предположительно 28-29 марта», - сказал глава исполкома.

СНГ был создан в 1991 году. Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Организации в январе 1992 года.