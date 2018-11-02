Первый президент Монголии наградил ректора Санкт-Петербургского горного университета орденом Полярной звезды

CA-NEWS (MNG) - Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко удостоен высшей государственной награды Монголии — ордена Полярной Звезды. Его награждал первый президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат, который был выпускником данного университета, сообщает Монголия Сейчас.

Соответствующий указ подписал президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, отметив вклад руководителя петербургского вуза в дело подготовки кадров для минерально-сырьевого комплекса соседнего государства, сообщает Монголия Сейчас.

В день 245-летия горного университета в конференц-зале вуза состоялась актовая лекция первого президента Монголии, выпускника Санкт-Петербургского Горного университета 1965 года, Пунсалмаагийна Очирбата. Она началась с церемонии награждения.

«Специалисты, которые также как и я, окончили старейшее высшее техническое учебное заведение России, играют огромную роль в развитии монгольской горнорудной промышленности. Эта награда – признание заслуг руководителя Горного университета нашим народом, правительством, страной», — подчеркнул Пунсалмаагийн Очирбат.

Владимир Литвиненко поблагодарил его за оказанную честь и отметил, что Горный университет не только исторически носит статус первого технического вуза России, но и соответствует ему по содержанию.

Отметим, что орденом Полярной звезды награждаются солдаты, офицеры, рабочие, служащие и другие категории граждан, добившиеся значительных успехов в деле укрепления обороноспособности Монголии, развитии её народного хозяйства, культуры и здравоохранения.