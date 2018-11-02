РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
У разбившегося в Индонезии Boeing были технические проблемы в предыдущем рейсе

CA-NEWS (CA) - Пилот разбившегося в Индонезии Boeing 737 МАХ авиакомпании Lion Air в начале предпоследнего рейса сообщал о технических проблемах диспетчеру и просил экстренную посадку. В начале следующего рейса самолет разбился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу управления администрации аэропорта Бали и на пилота, который слышал переговоры в эфире.

По его словам, о проблемах пилот сообщил диспетчеру вскоре после вылета с Бали в Джакарту 28 октября. Затем он снова связался с диспетчером и сообщил, что все в порядке и он продолжит полет. По словам чиновника, капитан воздушного судна был вполне уверен в том, что долетит до Джакарты.

Пилот еще одного самолета, который подлетал к Бали сразу после взлета лайнера Lion Air, сообщил агентству, что ему приказали кружить над аэропортом и слушать радиопереговоры экипажа проблемного самолета с землей. Он уточнил, что Boeing Lion Air через пять минут после взлета подал сигнал Pan-Pan — срочный сигнал об аварийной ситуации, второй по важности после сигнала Mayday, и попросил разрешения на посадку. Собеседник Reuters подтвердил, что через некоторое время пилот Lion Air сообщил, что проблема решена и он продолжит полет. После этого другим самолетам разрешили посадку.

Ранее о «технической проблеме» лайнера во время рейса Бали-Джакарта говорил гендиректор Lion Air Эдвард Сирайт. По его словам, проблему урегулировали«в соответствии с принятой процедурой».

Boeing 737 авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море. Погибли все 189 человек, находившихся на борту

Национальное агентство по безопасности транспорта США и Boeing Co сообщили, что оказывают помощь в расследовании причин катастрофы.

Это первый известный случай крушения самолета поколения Boeing 737 MAX. Первые лайнеры этой модели были введены в эксплуатацию в 2017 году.

print
  • Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд
  • Казахстан оказался в ТОП-30 стран мира по легкости ведения бизнеса
  • Генпрокуратура Стамбула сообщила, что саудовский журналист Хашогги был задушен, а его тело было расчленено
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×