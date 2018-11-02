У разбившегося в Индонезии Boeing были технические проблемы в предыдущем рейсе

CA-NEWS (CA) - Пилот разбившегося в Индонезии Boeing 737 МАХ авиакомпании Lion Air в начале предпоследнего рейса сообщал о технических проблемах диспетчеру и просил экстренную посадку. В начале следующего рейса самолет разбился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу управления администрации аэропорта Бали и на пилота, который слышал переговоры в эфире.

По его словам, о проблемах пилот сообщил диспетчеру вскоре после вылета с Бали в Джакарту 28 октября. Затем он снова связался с диспетчером и сообщил, что все в порядке и он продолжит полет. По словам чиновника, капитан воздушного судна был вполне уверен в том, что долетит до Джакарты.

Пилот еще одного самолета, который подлетал к Бали сразу после взлета лайнера Lion Air, сообщил агентству, что ему приказали кружить над аэропортом и слушать радиопереговоры экипажа проблемного самолета с землей. Он уточнил, что Boeing Lion Air через пять минут после взлета подал сигнал Pan-Pan — срочный сигнал об аварийной ситуации, второй по важности после сигнала Mayday, и попросил разрешения на посадку. Собеседник Reuters подтвердил, что через некоторое время пилот Lion Air сообщил, что проблема решена и он продолжит полет. После этого другим самолетам разрешили посадку.

Ранее о «технической проблеме» лайнера во время рейса Бали-Джакарта говорил гендиректор Lion Air Эдвард Сирайт. По его словам, проблему урегулировали«в соответствии с принятой процедурой».

Boeing 737 авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море. Погибли все 189 человек, находившихся на борту

Национальное агентство по безопасности транспорта США и Boeing Co сообщили, что оказывают помощь в расследовании причин катастрофы.

Это первый известный случай крушения самолета поколения Boeing 737 MAX. Первые лайнеры этой модели были введены в эксплуатацию в 2017 году.