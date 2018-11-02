В 2019 году Монголия и Россия отметят 50-летнюю годовщину совместных экспедиций

CA-NEWS (MNG) - В августе 2019 года планируется празднование 50-летней годовщины совместных монголо-российских экспедиций, сообщает Монголия Сейчас.

В Москве прошла двусторонняя встреча представителей академий наук (АН) Монголии и РФ. Монгольскую делегацию академиков возглавил президент АН Монголии Р.Рэгдэл в составе вице-президента АН Г.Чулуунбаатара, директора института истории и археологии АН С.Чулуун, а российскую — вице-президент, глава отдела внешних связей Российской Академии наук А.Ю.Розанов, заместитель директора института востоковедения РАН А.С.Железняков и другие.

Монгольская сторона выступила с предложением об обновлении соглашения о сотрудничестве двух организаций с целью возобновления прежнего процесса обмена опытом между сотрудниками и осуществлении крупнейших проектов в направлении возобновляемых источников энергии.

По словам академика А.М.Сергеева, в следующем году Российская академия наук планирует расширение и активизацию сотрудничества с академией наук Монголии в сфере подготовки специалистов и обмена опытом работы между научными сотрудниками двух организаций. Российская сторона полностью поддержала предложение монгольских академиков по поводу празднования 50-летия совместных экспедиций.