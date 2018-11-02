В американском городе Омаха откроют таджикскую чайхану

CA-NEWS (TJ) - В Омахе, крупнейшем городе американского штата Небраска, 2 ноября будет открыта таджикская чайхана. Первую в этом штате чайхану основал уроженец Согдийской области Таджикистана Равшан Султонов, сообщает Радио Озоди.



«В чайхане мы предлагаем гостям вкусные и экзотические для американцев таджикские блюда – плов, курутоб, шурбо, мастобу, а также самбусу и таджикские лепешки», сказал в Радио Озоди Равшан Султонов накануне церемонии открытия.

По его словам, выразительная резьбу по дереву, чудесные орнаментальные фрески, а также посуда и ковры при привезены из Таджикистана. «Поварами и официантами в чайхане работают наши соотечественники», отметил Равшан.

На церемонию открытия чайханы приглашены и живущие в Невбраске таджикистанцы.

В Небраске проживают более 1500 уроженцев Таджикистана. Таджики проживают также в Вашингтоне (округ Колумбия), в Вирджинии, а также в Колорадо. Кстати, именно в Колорадо, в городе Боулдер находится первая в США таджикская чайхана «Душанбе». В 1987 мэр Душанбе Максуд Икрамов возглавил первую таджикскую делегацию, полетевшую в Боулдер, и во время своего визита объявил, что Душанбе планирует подарить городу-побратиму таджикскую чайхану. В период с 1987 по 1990 год в нескольких городах Таджикистана около 40 ремесленников создавали декоративные элементы для чайханы в США.