Bloomberg узнал о заинтересованности Трампа в заключении торговой сделки с Китаем

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заинтересован в заключении с председателем КНР Си Цзиньпином торгового соглашения на саммите G20, который пройдет в Аргентине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, Трамп после телефонного разговора с Си поручил чиновникам начать прорабатывать возможные условия.

В сообщении говорится, что пока неизвестно, смягчает ли Трамп требования, которым противился Пекин. Согласно данным одного из источников, основным препятствием для заключения сделки является вопрос о краже интеллектуальной собственности, сообщило Bloomberg.

Толчком для движения к возможной сделке с Китаем стал телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином, состоявшийся в четверг, 1 ноября, сказали агентству источники. Позднее в Twitter Трамп охарактеризовал беседу как «продолжительную и хорошую», добавив, что переговоры по торговле «продвигаются успешно».

Как сообщает Reuters, Си выразил надежду на то, что Китай и США смогут достичь устойчивых и здоровых отношений, и сказал, что готов встретиться с Трампом в Аргентине.

«Торговые делегации двух стран должны укреплять контакты и проводить консультации относительно вопросов, представляющих интерес для обеих сторон, а также содействовать выполнению плана, который могут принять обе стороны для достижения консенсуса в торговом споре Китая и США», - сказал Си телеканалу CCTV.

Трамп также выбрал более дружественный тон, написав сообщение в Twitter после беседы с Си.

«Только что провел длинную и очень хорошую беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы подняли много вопросов, сделав сильный упор на вопросы торговли. Эти обсуждения продвигаются хорошо, мы запланировали встречи на саммите G-20 в Аргентине. Мы также обстоятельно поговорили о Северной Корее!», - написал Трамп.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина должна пройти на полях саммита G20 в период с 30 ноября по 1 декабря.

Вскоре после оптимистичных итогов беседы Трампа и Си министерство юстиции США объявило о новых мерах против того, что администрация президента называет кражей интеллектуальной собственности, несправедливого субсидирования китайских фирм и введения правил, препятствующих деятельности американских компаний на территории КНР.

Минюст выдвинул обвинения против двух компаний, базирующихся в Китае и Тайване, и трех человек, сообщив, что они вступили в сговор с целью украсть коммерческие тайны у американского производителя полупроводников Micron Technology Inc.