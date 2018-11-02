Через порты Казахстана на Каспии в Азербайджан доставлено около 1,3 млн тонн грузов

CA-NEWS (KZ) - В Астане 2 ноября в рамках заседания Совета глав правительств СНГ премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Азербайджана Новрузом Исмаил оглу Мамедовым.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, стороны обсуждили вопросы дальнейшего углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества в сфере сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, пищевой и металлургической промышленности, фармацевтики, а также совместной реализации инвестиционных проектов, в том числе в области индустриализации и развития информационных технологий.

Премьеры отметили, что в текущем году наблюдается положительная динамика торгово-экономического сотрудничества между странами. Этому способствовала активная совместная работа по продвижению экспорта и увеличению товарооборота по итогам встречи глав двух государств в 2017 году. Значительна при этом, по их словам, и роль двусторонней межправительственной комиссии и реализации Дорожной карты по расширению торгово-экономического сотрудничества между РК и АР на 2017–2020 годы, предусматривающая конкретные меры в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, логистики и др.

В целях реализации договоренностей в области культурных связей, в Баку в ноябре-декабре планируется проведение Дней культуры Казахстана в Азербайджане.

Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за 8 месяцев 2018 года составил $168,1 млн и вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($81,5 млн). Экспорт в Азербайджан вырос в 2,2 раза и составил $134,6 млн. Импорт составил $33,5 млн. За 8 месяцев года через порты Казахстана в направлении Азербайджана перевалено порядка 1,3 млн тонн грузов. Порт Актау — 202 тыс. тонн или 32% к показателю аналогичного периода 2017 г. (624 тыс. т); порт Курык — 1141 тыс. тонн, что на 66% выше прошлогоднего показателя (756 тыс. т).