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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые узнали, как 10 млрд лет назад наша галактика поглотила другую

CA-NEWS (CA) - Открытие сделала группа астрономов, проводившая замеры движения звезд в нашей галактике. Проанализировав 2 млрд замеров, ученые обнаружили, что 33 тысячи звезд Млечного Пути были рождены за его пределами и движутся не так, как другие звезды, - сообщает Би-би-си со ссылкой на Space.com.

Проведя наблюдения за этими звездами с помощью специальных телескопов, ученые выяснили, что они появились в результате столкновения Млечного Пути с другой галактикой около 10 млрд лет назад.

Как предполагается, эта галактика была в пять раз меньше Млечного Пути.

«Млечный Путь - это каннибал. Мы знали, что в прошлом он поглотил много карликовых галактик. Но сейчас мы выяснили, что он способен поглотить и крупную галактику», - отметила астроном Колумбийского университета в Нью-Йорке Кэтрин Джонсон.

Она сравнила работу ученых с полицейским расследованием, потому что речь идет о мертвой галактике.

«Открытие стало возможно, потому что движения звезд хранят память об их происхождении», - рассказала Амина Хелми, астронавт Гронингенского университета в Нидерландах, которая руководила исследованием.

При проведении замеров движения звезд Хелми и ее коллеги использовали данные космического телескопа «Гайа».

Предполагается, что с его помощью будет составлена трехмерная карта с указанием координат примерно миллиарда звезд.

Галактику, которую поглотил Млечный путь, назвали в честь телескопа «Гайа-Энцелад».

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