Казахстан намерен поставлять в Армению металл, продукты, продукцию железнодорожного машиностроения

CA-NEWS (KZ) - В Астане 2 ноября в рамках заседания Совета глав правительств СНГ премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с первым вице-премьером Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба правительства РК, они обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран в энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области химической промышленности, гражданской авиации, машиностроения и реализации совместных инвестиционных проектов в ИТ-сфере.

Рассмотрены перспективы поставок в Армению металлов и изделий из них, продовольственных товаров, продукции животного и растительного происхождения, железнодорожного машиностроения.

По мнению сторон, на сегодня созданы все условия для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами. Активно работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Участники встречи также обозначили, что общие стремления по развитию информационных технологий создадут взаимовыгодные условия для развития казахстанско-армянского бизнеса, основанного на принципах рыночной экономики и добросовестной конкуренции.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам региональной безопасности и борьбы с терроризмом.

Отмечается, что торговый оборот за январь-август 2018 года между Казахстаном и Арменией увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $8,2 млн, экспорт — $4,2 млн.