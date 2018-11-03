РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменская делегация обсудила в Азербайджане вопросы создания транспортно-транзитного коридора Лазурит

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся в пятницу, 2 ноября заседании правительства вице-премьер Мамметхан Чакыев доложил об итогах рабочей поездки делегации Туркменистана в Азербайджан, сообщает туркменское госинформагентство.

Как сообщалось, состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой прозвучало предложение о создании межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по транзитному и транспортному сотрудничеству. Отмечалось также большое значение международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Лазурит).

Наряду с этим, прошли двусторонние рабочие встречи, в рамках которых были рассмотрены потенциал и перспективы развития транспортных систем двух стран, а также озвучены предложения о совместных действиях по привлечению транзитных грузов и созданию логистической системы. Обсуждались вопросы внедрения унифицированных тарифов и документации, оптимизации таможенных процедур и др.

Туркменистан готов выступить в качестве активного партнёра и участника программы Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана особо отметил значение создания международного транспортно-транзитного коридора Лазурит, который, пролегая по территории страны, Афганистана, Азербайджана, Грузии и Турции, будет способствовать укреплению продуктивного взаимодействия на широком геоэкономическом пространстве, включающем регионы Центральной и Южной Азии, Каспийского и Черноморского бассейнов, Средиземноморья.

В данной связи глава государства дал вице-премьеру поручение предпринять шаги по созданию межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере транспорта, детальной проработки и своевременного решения всех соответствующих задач.

print
  • В Казани презентуют туристический потенциал Узбекистана
  • Кыргызстан назван страной с «частично свободным Интернетом»
  • Какие объекты в Центральной Азии носят имена президентов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×