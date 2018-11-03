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  3 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США отменили санкции против глав МВД и Минюста Турции

CA-NEWS (CA) - США сообщили в пятницу, что сняли санкции, введенные против двух членов кабинета президента Турции Тайипа Эрдогана, что говорит об улучшении отношений Анкары и Вашингтона после освобождения американского пастора, сообщает Reuters.

В августе США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в связи с делом о задержании пастора Эндрю Брансона.

Анкара в ответ на решение Вашингтона в пятницу также сняла санкции с двух американских чиновников - министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса.

Брансона, который прожил в Турции более 20 лет, обвинили в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году. В октябре суд Турции приговорил его к трем годам тюремного заключения, однако из-за уже отбытого им под домашним арестом срока Брансона освободили.

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