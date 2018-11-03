«Духовный отец талибов» был убит на севере Пакистана

CA-NEWS (CA) - Пакистанский проповедник Сами уль-Хак, которого называли духовным отцом Талибана, был убит на севере Пакистана в городе Равалпинди, сообщает Би-би-си.

Местная пресса, ссылаясь на его родственников, сообщает, что он был зарезан. Согласно другим сообщениям, он погиб от пули. Причины нападения на него пока не ясны.

По данным Associated Press, он считается «духовным отцом» движения и является учителем нынешнего лидера организации Хайбатуллы Ахундзады. Сами уль-Хак возглавлял медресе Хаккания на севере Пакистана. Там учились многие талибы, в том числе и основатель этого движения мулла Омар.

Сын проповедника Хамид уль-Хак говорит, что его отец получил множество ножевых ранений у себя дома в Равалпинди. «Он отдыхал в своей комнате, когда его шофер, который также был его телохранителем, вышел из дома на 15 минут», - цитирует Хамида уль-Хака пакистанский телеканал Geo TV. - Когда он вернулся, он обнаружил Сами уль-Хака окровавленным в своей постели».

Однако племянник Сами уль-Хака Мохаммад Билаль заявил агентству Reuters, что тот был найден с многочисленными ножевыми и огнестрельными ранениями.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Правительство Афганистана не так давно обратилось к Сами уль-Хаку, которому, насколько известно, было более 80 лет, с просьбой убедить талибов приступить к мирным переговорам.

В прошлом Сами уль-Хак был сенатором в Пакистане и возглавлял фракцию партии Джамият Улема-и-Ислами. Он также был близок к партии PTI теперешнего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Имран Хан сейчас находится с официальным визитом в Пекине, но его канцелярия обнародовала заявление, в котором говорится, что он осуждает это убийство и распорядился провести тщательное расследование.

У Сами уль-Хака были тысячи последователей среди талибов - как в Пакистане, так и Афганистане.