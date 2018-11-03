Генсек ОДКБ покинул свой пост по решению Армении

CA-NEWS (KZ) - Юрий Хачатуров покинул пост генерального секретаря ОДКБ, следует из сообщения организации. Его обязанности временно возложены на заместителя — россиянина Валерия Семерикова.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю. Г. освобожден от должности генерального секретаря организации», - сообщается на сайте ОДКБ.

Вопрос о назначении нового генсека может быть решен уже 8 ноября на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ), которое пройдет в Астане. Дипломатические собеседники газеты «Коммерсантъ», близкие к организации, невысоко оценивают шансы Армении сохранить за собой эту руководящую позицию.

Юрий Хачатуров всего полтора года назад был на трехлетний срок назначен новым генсеком военно-политического блока, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Проблемы у Хачатурова начались после смены руководства Армении. Вскоре после того, как инициатор и лидер многотысячных протестов Никол Пашинян в мае возглавил правительство, новые власти инициировали расследование событий марта 2008 года — тогда в Ереване были силой разогнаны акции протеста и погибли люди. Летом стало известно, что среди фигурантов уголовного дела оказались бывший президент Роберт Кочарян и Юрий Хачатуров, в 2008 году командовавший ереванским гарнизоном. Обоих обвинили в узурпации власти.

В России преследование Хачатурова вызвало серьезное недовольство: Москва сочла, что это серьезно подрывает авторитет ОДКБ и вредит имиджу организации. Вопрос комментировал глава МИД РФ Сергей Лавров: «Происходящее в Армении не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве СНГ».

Ситуация немного выправилась после того, как в сентябре с визитом в Москве побывал Никол Пашинян. После встречи с президентом Владимиром Путиным он рассказал в интервью «Ъ», что встреча прошла «блестяще», а в отношениях двух стран «фактически нет никаких проблем». Кроме того, Пашинян заявил, что Армения надеется сохранить за собой пост генсека ОДКБ после отзыва с этого поста Юрия Хачатурова.

Дело в том, что, согласно уставу ОДКБ, генсек назначается сроком на три года. Представитель Армении Хачатуров возглавил секретариат в апреле 2017 года и не отработал полный мандат. Поэтому в Ереване исходят из того, что имеют право предложить другого кандидата вместо отозванного. «Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока», - заявлял Никол Пашинян. Правда, с тех пор он сам перестал работать премьером - ушел в отставку с поста главы правительства, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы, которые запланированы на декабрь.

Высказанная Пашиняном позиция по генсеку создала интригу, которая не разрешилась до сих пор. Как уверяют опрошенные «Ъ» дипломаты трех (из шести) стран—членов организации, шансы на то, что следующим генсеком снова станет представитель Армении, невысоки.

Признавая, что устав ОДКБ определяет трехлетний срок для генсека, они указывают: там ни слова не говорится о том, что в случае досрочного отзыва главы секретариата организации его место обязательно займет представитель того же государства. Дискуссии на эту тему с армянской стороной и внутри ОДКБ ведутся последние месяцы - чуть ли не с момента возбуждения уголовного дела в отношении Юрия Хачатурова.

На вопрос, предложила ли Армения партнерам по ОДКБ нового представителя на пост генсека или хотя бы определилась ли с его кандидатурой, пресс-секретарь армянского МИДа Анна Нагдалян ответила, что консультации по поводу нового генерального секретаря еще продолжаются. По ее словам, обсуждение носит конфиденциальный характер и не является публичным. «Исходя из уважения данного принципа, не могу предоставить дополнительную информацию, чтобы негативным образом не повлиять на эти обсуждения. Армения придает приоритетное значение эффективной деятельности секретариата ОДКБ, и именно на это направлены наши усилия», - сказала Нагдалян.

Точка в спорах, как ожидается, может быть поставлена 8 ноября в Астане, где руководители стран—членов ОДКБ соберутся на заседание Совета коллективной безопасности (СКБ). Перед этим там же встретятся главы МИДов стран «шестерки»: согласно уставу, главы государств утверждают генсека по представлению Совета министров иностранных дел организации.

«Вопрос о генсеке, возможно, будет рассмотрен на сессии СКБ в Астане», - сказал пресс-секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов. О том, что 8 ноября у организации с большой долей вероятности появится новый генсек, сообщили три дипломатических источника, знакомые с ситуацией внутри ОДКБ. При этом, по их словам, если президенты решат назначить нового генсека, то его сразу утвердят на три года.

Представитель какой страны может возглавить секретариат, собеседники уточнить отказались, отметив: все зависит от того, что решат руководители стран, входящих в организацию. Если будет соблюден принцип ротации, то пост генсека должен отойти представителю Беларуси — она следующая по алфавиту после Армении.