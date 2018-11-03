РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом совета директоров АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании «Эйр Астана» Питером Фостером поручил создать бюджетную авиакомпанию. Об этом в пятницу, 12 ноября сообщает пресс-служба Акорды.

Авиакомпания будет создана на базе «Эйр Астаны» и будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам

Отмечается, что на встрече поднимали вопросы развития гражданской авиации, а также ее текущее состояние.

По словам Назарбаева, «Эйр Астана» выступает главным авиаперевозчиком страны. «Мы создавали ее совместно с Ричардом Эвансом. За эти годы была проделана большая работа. Сегодня компания зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет успешный имидж», - сказал глава государства.

Президенту отчитались о работе по внедрению элементов британской модели управления гражданской авиацией для безопасности полетов.

Как сообщил Касымбек, в 2018 году в стране запущены авиарейсы по 13 направлениям, а также реализован пилотный проект «открытого неба» в столице Казахстана.

print
  • Археологи обнаружили в Монголии самые древние каменные курганы неолита на территории Азии
  • Эмомали Рахмон встретился с главой МВД Саудовской Аравии
  • Жириновский назвал Эмомали Рахмона мудрым и честным политиком
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×