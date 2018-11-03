Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом совета директоров АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании «Эйр Астана» Питером Фостером поручил создать бюджетную авиакомпанию. Об этом в пятницу, 12 ноября сообщает пресс-служба Акорды.

Авиакомпания будет создана на базе «Эйр Астаны» и будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам

Отмечается, что на встрече поднимали вопросы развития гражданской авиации, а также ее текущее состояние.

По словам Назарбаева, «Эйр Астана» выступает главным авиаперевозчиком страны. «Мы создавали ее совместно с Ричардом Эвансом. За эти годы была проделана большая работа. Сегодня компания зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет успешный имидж», - сказал глава государства.

Президенту отчитались о работе по внедрению элементов британской модели управления гражданской авиацией для безопасности полетов.

Как сообщил Касымбек, в 2018 году в стране запущены авиарейсы по 13 направлениям, а также реализован пилотный проект «открытого неба» в столице Казахстана.