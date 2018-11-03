На западе Казахстана 200 студентов с битами, ножами и кастетами собирались устроить разборку

CA-NEWS (KZ) - Двести студентов актюбинского колледжа на западе Казахстана от 16 до 22 лет намеревались устроить драку, вооружившись кастетами, битами и ножами. Об этом газете «Актобе Таймс» сообщил руководитель общественного объединения «Беркут» Серик Сагиев.

«Мы выяснили, что на одной из вечеринок парня из одного района избили другие студенты из районов. Это и послужило началом разборок. О том, что готовится разборка, мы узнали за несколько часов, поэтому нам удалось сработать быстро. Мы начали наблюдать, увидели, что обстановка накаляется, вызвали сотрудников полиции. Когда приехали полицейские, мы помогли им задержать зачинщиков, и все закончилось ближе к двум часам ночи», - рассказал Сагиев.

По словам одного из «беркутовцев», на разборку пришло около 200 студентов 1996-2002 годов рождения.

«Полицейские осмотрели машину, на которой приехали некоторые студенты, и нашли там биты, ножи, цепи и кастеты, - сообщил мужчина. - Оружие изъяли, в участок забрали 13 человек. Правда, на следующий день та же толпа собралась возле «Керуен Сити». Постояли немного, увидели нас и разошлись. Нам студенты пообещали, что проблема решена и разборок не будет».

Представители общественного объединения «Беркут» говорят, что в Актобе массовые драки среди студентов не редкость. Они случаются почти каждую неделю, особенно часто - осенью.

«Много причин, - говорит Серик Сагиев. - Кто-то на кого-то неправильно посмотрел или просто из-за девушки. Помню, подхожу к толпе, мне говорят: "Отстаиваем честь девушки". Два ухажера меж собой разбираются. «А что такая толпа? Вы что, все на ней жениться собрались?» - спрашиваю. Такое сейчас настроение у молодежи. Толпа и оружие. Оружие таскают сейчас не только хулиганы, но и нормальные спокойные пацаны. Вот нет у него толпы, и в группировку он никакую не хочет лезть. Поэтому и носит оружие для защиты. А потом случаются такие вещи, когда отличник режет ножом другого».

На вопрос, как молодые люди умудряются проносить оружие в учебные заведения, руководитель «Беркута» ответил: «Кто за всеми уследит? Мы пытались как-то провести досмотр в своих колледжах, но родители возмущаются, не позволяют. Хотя мы объясняем, что если время от времени будем проводить досмотр, то их же дети будут целее. Ведь если ребенок таскает нож, он рано или поздно пустит его в дело».