Суд по делу экс-депутата Д. Асылбек уулу: Предъявлены обвинения в создании ОПГ и контрабанде на $1 млн

CA-NEWS (KZ) - Бывшему депутату Жогорку Кенеша Дамирбеку Асылбеку уулу, задержанного в ходе спецоперации на таможне Казахстана, предъявлено обвинение по двум преступлениям. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

Подсудимы обвиняется в совершении преступлений по статье 264 Уголовного кодекса РК, часть 1 (создание и руководство транснациональной организованной группой), а также по статье 234 часть 3 (экономическая контрабанда).

«Органом досудебного расследования предъявлено обвинение в том, что транснациональная организованная группа в период с 1 декабря 2017 года по 15 февраля 2018 года неоднократно осуществляла контрабандное перемещение товаров народного потребления в крупном и особо крупном размерах из Китая в Казахстан через территорию Кыргызстаан общей таможенной стоимостью 407 млн 558 тысяч тенге (1,1 млн по курсу Нацбанка), вследствие чего лишили возможности поступления в бюджет ЕАЭС таможенных пошлин и обязательных платежей на сумму 99 миллионов тенге ($267 тыс.), тем самым странам-участникам ЕАЭС причинили экономический ущерб в особо крупном размере», – сообщили в суде.

В деле 126 томов.

Как заявили в пресс-службе городского суда, Асылбек уулу, являясь руководителем, лично распределял обязанности между членами группы.

«Непосредственно в его обязанности входило принятие решения по вопросам о вступлении граждан в его преступную группу; распределение вознаграждения за участие в преступной группе; определение и разработка приоритетных направлений преступной деятельности; оказание общего покровительства всем членам преступной группы, при совершении контрабанды», - уточнили в суде.

Из 12 обвиняемых пятеро признали вину полностью, двое – частично, еще пять человек, в том числе Дамирбек Асылбек уулу, свою вину отрицают.

Следующее заседание по этому делу состоится 7 ноября.

Напомним, 15-16 февраля при координации Генпрокуратуры, Комитетом национальной безопасности и Нацбюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия ОПГ, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Среди задержанных - должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также 3 граждан Кыргызстана. Как стало известно позже, Дамирбек Асылбек уулу имеет гражданство Казахстана. При этом сам подсудимый отметил, что является гражданином Кыргызстана.

16 апреля ЦИК Кыргызстана объявила, что Асылбек уулу лишен депутатского мандата в связи с выявлением у него двойного гражданства. Ранее Министерство иностранных дел Казахстана заявило о наличии у него казахстанского паспорта.

На предварительных слушаниях 19 октября экс-депутат заявил о своем кыргызском гражданстве и попросил перевести судебное разбирательство в Кыргызстан. Суд ходатайство отклонил.