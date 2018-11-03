На автодороге Душанбе-Худжанд введен временный запрет на движение грузовиков с прицепом

CA-NEWS (TJ) - Филиал компания «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» (IRS) в Таджикистане сообщила накануне о временном запрете движения грузового автотранспорта с прицепом на отдельных участках автодороги Душанбе-Худжанд, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

«В связи с снегопадом на участке 155-173 км автодороги Душанбе Худжанд принято решение о введение временного запрета на движение грузовых автомобилей с прицепом. Большегрузному автотранспорту с прицепом временно запрещается двигаться от толлинговой плазы «Варзоб» в сторону Худжанда и от толлинговой плазы «Шахристон» по направления в Душанбе», - говорится в сообщении.

Данная мера принята с целью обеспечения безопасности водителей и пассажиров, проведения работ по обработке дороги специальными средствами и с целью недопущения автомобильных пробок.

Дорога постоянно расчищается от снега, горных пород и крупных сошедших камней и обрабатывается противоскользящими средствами, отмечается в тексте.

«В настоящее время, неблагоприятные погодные условия наблюдаются на участке от 10 до 368км, и в целом, на большинстве участков расположения автодороги, идут дожди и снегопад», - подчеркивают в пресс-служба филиала компании IRS.