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  3 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На автодороге Душанбе-Худжанд введен временный запрет на движение грузовиков с прицепом

CA-NEWS (TJ) - Филиал компания «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» (IRS) в Таджикистане сообщила накануне о временном запрете движения грузового автотранспорта с прицепом на отдельных участках автодороги Душанбе-Худжанд, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

«В связи с снегопадом на участке 155-173 км автодороги Душанбе Худжанд принято решение о введение временного запрета на движение грузовых автомобилей с прицепом. Большегрузному автотранспорту с прицепом временно запрещается двигаться от толлинговой плазы «Варзоб» в сторону Худжанда и от толлинговой плазы «Шахристон» по направления в Душанбе», - говорится в сообщении.

Данная мера принята с целью обеспечения безопасности водителей и пассажиров, проведения работ по обработке дороги специальными средствами и с целью недопущения автомобильных пробок.

Дорога постоянно расчищается от снега, горных пород и крупных сошедших камней и обрабатывается противоскользящими средствами, отмечается в тексте.

«В настоящее время, неблагоприятные погодные условия наблюдаются на участке от 10 до 368км, и в целом, на большинстве участков расположения автодороги, идут дожди и снегопад», - подчеркивают в пресс-служба филиала компании IRS.

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