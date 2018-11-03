В Узбекистане молодоженов перед свадьбой начнут обучать основам семейной жизни

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте появилась «Инновационная школа для будущих молодоженов», где желающие вступить в брак пары научат основам семейной жизни, сообщает агентство УзА.

Школа открылась при ЗАГСе Шайхантахурского района столицы. Ее учредителями стали научно-практический исследовательский центр «Оила», Центральный совет Союза молодежи и Комитет женщин Узбекистана.

Цель образовательного учреждения - расширить ряды прочных и образцовых семей в Узбекистане. Gрограмма школы сочетает в себе национальные традиции с тенденциями развития науки и общества. Она состоит из мастер-классов на разнообразные темы.

Таким образом жениху и невесте расскажут о духовно-нравственных основах семейных отношений, ведении совместного хозяйства и бюджета, социальной атмосфере в семье, брачных отношениях и здоровом образе жизни.

Их также научат предотвращать возникающие конфликты, соблюдать культуру общения и правовые отношения. При желании молодожены смогут пойти на тренинг в тематическую группу или обратиться за индивидуальной консультацией к специалистам.

Открытие такой школы продиктовано намерением властей усложнить правила вступления в брак. Они решили обязать женихов и невест проходить перед свадьбой обучение основам семейной жизни по специальной образовательной программе, разработанной с учетом передового зарубежного опыта. Увеличится срок на окончательное обдумывание решения после подачи гражданами заявление в ЗАГС (ранее законом было установлено рассмотрение заявления в течение одного месяца).

Ранее в Узбекистане были ужесточены и правила развода. Правительство республики приняло решение об увеличении в четыре раза государственной пошлины, взимаемой с исковых заявлений о расторжении брака.