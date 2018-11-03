Президент США анонсировал новые санкции против Ирана в стиле «Игры престолов»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter собственную фотографию с надписью «санкции близко» и датой 5 ноября - в этот день Вашингтон должен ввести второй пакет санкций против Ирана.

В свою очередь, американский телеканал HBO заявил, что считают нежелательным использование их товарных знаков в политических целях. «Мы не были в курсе этого сообщения и предпочли бы, чтобы наши товарные знаки не присваивались ради политических целей», - цитирует CNBC телеканал заявление HBO.

Фраза «Санкции близко», использованная Трампом схожа с девизом дома Старков из сериала «Игра престолов», который звучит как «Зима близко» (Winter is coming).

Как сообщает Би-би-си, администрация президента Трампа намерена восстановить все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения 2015 года.

В заявлении Белого дома говорится, что санкции станут самыми жесткими, когда-либо действовавшими против этой страны, и будут направлены против отраслей судоходства, энергетики и банков Ирана.

Однако новые санкции не коснутся восьми стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть. Среди восьми таких стран - американские союзники: Италия, Япония, Индия, Южная Корея, а также Турция.

США вышли из этого соглашения с Ираном в мае 2018 года. Трамп заявил тогда, что оно наносит ущерб американским интересам. С тех США постепенно возвращали отмененные ранее санкции.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран не обеспокоен очередным ужесточением санкций США.

Соглашение, заключенное в период президентства Барака Обамы, предусматривало ограничение ядерной активности Ирана в обмен на облегчение санкционного режима в отношении страны. Это соглашение было подписано также Британий, Германией, Россией, Францией и Китаем.

Новые американские санкции коснутся ведущих отраслей экономики Ирана. Санкционный список включает имена более 700 лиц, организаций, судов и самолетов, а также крупнейших банков, нефтяных и транспортных компаний.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель этих санкций - заставить Иран кардинальным образом изменить свое поведение на международной арене. Он перечислил 12 требований, которые должен выполнить Иран, если он хочет отмены санкций. Требования Вашингтона включают отказ от поддержки терроризма и военного вмешательства в Сирии, а также полное прекращение работ по созданию ракетных и ядерных вооружений.