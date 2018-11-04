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  4 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп опроверг сообщения о приказе стрелять по мигрантам на границе с Мексикой
Предыстория: Трамп не исключил финансирование Соросом «каравана» беженцев. На границу с Мексикой будет направлено 15 тыс. военных

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп отказался от высказанного им накануне предложения открывать огонь по нелегальным мигрантам, если те начнут бросать камни в американских военных, сообщает телеканал CNN.

«Чего я не хочу, так это того, чтобы люди кидали камни», - сказал американский лидер. Он пояснил, что те, кто «бросит камень в лицо» пограничникам, американским солдатам и сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции США, будут арестованы.

«Это не значит, что в них будут стрелять. Но мы собираемся быстро арестовывать таких людей и на долгое время», - добавил американский лидер.

Ранее, Пентагон сообщил, что отправит к границе с Мексикой 15 тысяч военнослужащих, чтобы противостоять каравану беженцев из стран Центральной Америки, который сейчас продвигается по Мексике в сторону США.

В настоящее время мигранты находятся на расстоянии примерно 1500 км от границы с США. Они не скрывают, что направляются в США, и заявляют, что бегут от насилия и бедности.

Мексика также отправила сотни полицейских к своей южной границе, к которой со стороны Гватемалы приближается пеший караван из Гондураса.

В воскресенье, 28 октября мигранты предприняли попытку прорваться через границу на мексиканскую территорию, в результате произошли столкновения с полицией. В ходе столкновений ранения получили не только сами мигранты (среди пострадавших были женщины и дети), но и сотрудники гватемальской полиции.

Сообщалось также о гибели одного из мигрантов после попадания в него резиновой пули. Некоторым мигрантам удалось нелегально пробраться на территорию Мексики, в результате полиция задержала около 100 человек.

На фоне происходящего президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о запуске специальной программы помощи мигрантам, она будет действовать в отношении тех, кто попросил об убежище и готов узаконить пребывание на территории Мексики.

По данным мексиканских властей, в караване мигрантов из Гондураса находятся более 3,6 тыс. человек; около Еще порядка 1,7 тыс. мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики.

В понедельник стало известно, что в США стартовал еще один караван - на этот раз из Сальвадора, в его состав входят около 150 человек.

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