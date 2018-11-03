Лукашенко рассказал, как Назарбаев заинтересовался его ботинками

CA-NEWS (KZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко предпочитает носить обувь «Марко», ею заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Об этом глава государства рассказал во время посещения Витебского мехового комбината, передает «БЕЛТА».

Заслушивая доклад о развитии предприятия, которое входит в холдинг «Марко», Александр Лукашенко отметил, что носит обувь этой фирмы. И те ботинки, которые сегодня на нем, также сделаны «Марко».

По словам президента, обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств. «Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». - «Да не может быть!» Снял и показал ему - «Марко» написано», - рассказал Александр Лукашенко.

«И не надо итальянское, и не надо французское», - добавил президент.

Напомним, в 2015 году Нурсултан Назарбаев рассказал, что предпочитает одежду казахстанских производителей. Президент сообщил, что носит отечественный костюм за 45 тысяч тенге (более $120 по курсу Нацбанка Казахстана на 2 ноября).

«Могу вам показать: казахстанская легкая промышленность и туфли казахстанские. Я - полная реклама нашей легкой промышленности», - поделился тогда Назарбаев.