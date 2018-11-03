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  3 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае автобус упал в реку Янцзы из-за драки пассажирки с водителем

CA-NEWS (CA) - Перепалка водителя и пассажирки городского автобуса стали причиной его падения в реку Янцзы в китайском городе Чунцин, в результате погибли 13 человек, говорится в заявлении полиции района Ваньчжоу, где произошло ДТП, сообщает People's Daily.

Автобус вылетел с моста, высота которого - 50 метров. Инцидент произошел еще в воскресенье. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.

Поначалу сообщалось, что водитель транспортного средства резко повернул, чтобы избежать столкновения с ехавшим навстречу автомобилем, но сейчас, после появления видеокадров с камеры наблюдения, стала понятна истинная причина трагедии.

На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.

Как сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на местную полицию потасовка и стала причиной аварии.

По данным Би-би-си, полиция сообщила, что зачинщица драки - 48-летняя женщина по фамилии Лю - устроила скандал, потому что водитель не остановил автобус на ее остановке.

Согласно полицейскому отчету, она ударила водителя мобильным телефоном после того, как он отказался остановиться и открыть двери, чтобы она мога выйти из автобуса.

Свидетели рассказали, что автобус резко свернул влево на встречную сторону движения и, пробив ограждение, упал в реку.

Сразу после инцидента началась масштабная спасательная операция с участием водолазов, десятков спасательных катеров и подъемных кранов. Однако, как сообщается, выжить не удалось никому.

Обломки автобуса подняли с глубины 71 м лишь в среду вечером. Тела нескольких пассажиров извлекли из реки водолазы.

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