В Китае автобус упал в реку Янцзы из-за драки пассажирки с водителем

CA-NEWS (CA) - Перепалка водителя и пассажирки городского автобуса стали причиной его падения в реку Янцзы в китайском городе Чунцин, в результате погибли 13 человек, говорится в заявлении полиции района Ваньчжоу, где произошло ДТП, сообщает People's Daily.

Автобус вылетел с моста, высота которого - 50 метров. Инцидент произошел еще в воскресенье. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.

Поначалу сообщалось, что водитель транспортного средства резко повернул, чтобы избежать столкновения с ехавшим навстречу автомобилем, но сейчас, после появления видеокадров с камеры наблюдения, стала понятна истинная причина трагедии.

Chongqing bus plunge: A fight between a passenger and the driver caused the bus to lose control and plunge into the Yangtze River, killing 15 people on board, according to a local police investigation. Video retrieved from the black box shows the last moment of the doomed bus. pic.twitter.com/hwsAjauMfL — People's Daily,China (@PDChina) 2 ноября 2018 г.

На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.

Как сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на местную полицию потасовка и стала причиной аварии.

По данным Би-би-си, полиция сообщила, что зачинщица драки - 48-летняя женщина по фамилии Лю - устроила скандал, потому что водитель не остановил автобус на ее остановке.

Согласно полицейскому отчету, она ударила водителя мобильным телефоном после того, как он отказался остановиться и открыть двери, чтобы она мога выйти из автобуса.

Свидетели рассказали, что автобус резко свернул влево на встречную сторону движения и, пробив ограждение, упал в реку.

Сразу после инцидента началась масштабная спасательная операция с участием водолазов, десятков спасательных катеров и подъемных кранов. Однако, как сообщается, выжить не удалось никому.

Обломки автобуса подняли с глубины 71 м лишь в среду вечером. Тела нескольких пассажиров извлекли из реки водолазы.