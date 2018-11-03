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  3 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ургенче обрушился автомобильный мост

CA-NEWS (UZ) - Автомобильный мост на 10-м километре трассы «Ургенч-Чолиш» рухнул в ночь на 1 ноября, сообщает Kun.uz. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

По данным издания мост, связывающий Хорезмскую область с Берунийским районом Каракалпакстана, провалился из-за большой нагрузки. Обрушение произошло после того, как по мосту проехал тяжелый грузовик. Машина успела проехать, никто не пострадал.

На данный момент проезд по мосту закрыт, идут ремонтные работы. Планируется соорудить временный мост до 3 ноября. Когда будет восстановлен основной мост, пока неизвестно.

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