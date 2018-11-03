Цены на газ, свет и бензин планируют повысить с 16 ноября в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Согласно проекту документа, с 16 ноября текущего года в Узбекистане планируется повысить цены на бензин, газ и электроэнергию.

Проект постановления кабинета министров Узбекистаан «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы» принимается в целях «дальнейшего внедрения рыночных механизмов реализации топливно-энергетических ресурсов, их рационального использования, стимулирования энергосбережения, укрепления финансовой дисциплины и обеспечения сбалансированного развития предприятий топливно-энергетического комплекса».

Кроме того, в Юнусабадском районе предлагается ввести базовые нормы потребления электроэнергии и газа.

Так стоимость бензина повысится:

автобензин марки Аи-80 – 4000 сумов/литр ($0.48) (сейчас 3800 сумов — $0.46);

автобензин марки Аи-91 – 4500 сумов/литр ($0.54) (4300 — $0.52)

дизельное топливо – 4800 сумов/литр ($0.58) (4600 — $0.55);

дизельное топливо ЭКО – 4900 сумов/литр ($0.59) (4600 — $0.55).

Кроме того, планируется также повышение цен на электроэнергию: С 16 ноября 2018 года 1 кВт·ч электроэнергии планируют повысить до 331 сума ($0.04) (сейчас 228,6 сума — $0.027). С 1 июня 2019 года также ожидается повышение цен до 370 сумов ($0.044). Для населения жилых домов оборудованных электроплитами с 16 ноября планируется повышение цен до 250 сумов ($0.03) (сейчас 114,3 сума — $0.013), с 1 июня 2019 года – 280 сумов ($0.034).

Газ, отпускаемый населению при наличии газовых счетчиков планируют повысить до 320 сумов ($0.038) (сейчас 289,74 сумов - $0.035) с 16 ноября и до 350 сумов ($0.04) с 1 июня 2019 года.

Газ для приготовления пищи и горячего водоснабжения: с 16 ноября – 553 сума ($0.067) (сейчас 501,06 сум - $0.06), с 1 июня 2019 года – 605 сумов ($0.07).

Газ для отопления: с 16 ноября – 320 сумов ($0.03) (сейчас 233,37 сума - $0.02), с 1 июня 2019 года – 350 сумов ($0.04).

Кроме того, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Юнусабадском районе города Ташкента предлагается ввести базовую норму потребления электрической энергии населением в размере 300 кВт·час в месяц на одного абонента, природного газа – 1000 кубометров в месяц на одного абонента, расположенного в частном жилом доме в период отопительного сезона, или 250 кубометров в месяц на одного абонента – в остальных случаях.

Эксперимент продлится до 1 июля 2019 года, а затем на основе результатов фактического применения базовых норм потребления будут внесены конкретные предложения по дальнейшему применению базовых норм потребления.