Трамп рассказал, что Мелании «не так уж легко» быть с ним в браке

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп, говоря о своей супруге Мелании, заявил, что быть за ним замужем «непросто». Об этом сказал, выступая с речью перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния, передает CBS News.

«Она замечательная, замечательная первая леди. Вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко - быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко», - заявил президент США.

Мелания и Трамп поженились 22 января 2005 года. По данным газеты The New York Times в Белом доме у них отдельные спальни.

Ранее Меланья Трамп прокомментировала слухи о возможных изменах мужа. По мнению первой леди, сообщения о якобы неверности Дональда Трампа являются лишь слухами, которые распространяют СМИ.